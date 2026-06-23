У Полесья провалился трансфер испанского хавбека. Стали известны детали

23-летний центральный полузащитник «Альбасете» Хави Вильяр, вероятнее всего, не переберется в «Полесье» этим летом, о чем ранее сообщал ряд источников.

По информации Sport.ua, переговоры житомирского клуба с испанцами провалились.

«Полесье» было готово заплатить за Вильяра 1 миллион евро, но в «Альбасете» ответили на такое предложение категорическим отказом.

Сам Вильяр также не выразил большого стремления перебираться в Украину, где ему не сумели гарантировать желаемых условий по контракту.

Хави Вильяр прошел через юношеские команды «Барселоны» и «Реала», а в сезоне-2025/26 сыграл 29 матчей за «Альбасете», отличившись 1 голом и 1 ассистом.