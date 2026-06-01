Полесье договорилось о трансфере бывшего игрока Барселоны и Реала

Житомирское «Полесье» решило вопрос с позицией опорного защитника, которая была приоритетной для усиления в летнее трансферное окно.

Как отмечает источник, в клуб приедет футболист испанского «Альбасете» Хави Вильяр, который является воспитанником двух гегемонов испанского футбола – «Барселоны» и «Реала».

В текущем сезоне Вильяр провел 29 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич наградил трех футболистов после завершения чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба «волков».