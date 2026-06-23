Эксперт объяснил, почему Роналду не забивает на чемпионате мира

Известный тренер и эксперт Богдан Блавацкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился старт ЧМ, который происходит в США, Мексике и Канаде.

«По моему мнению, определяющей чертой является его высокая результативность. С другой стороны, этого следовало ожидать, ведь в последнее время вектор развития футбола сместился в сторону зрелищности, заточенности на атаку.

Потому и подогревает интерес к мировому форуму битва среди голеадоров. Ведь в ударе продолжает оставаться не только легендарный Лионель Месси, но и гораздо более молодые таланты – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Уверен, что составит им конкуренцию и Гарри Кейн.

Что касается голевой засухи признанного бомбардира Криштиану Роналду, то его можно объяснить тем, что ветерану все сложнее вписываться в командную игру португальцев. Остается надеяться, что звездные полузащитники этой мощной сборной внесут коррективы, чаще будут создавать голевые моменты, а Роналду в заключительной фазе не подведет.

Кто может стать открытием ЧМ? Мне импонирует сборная США, у которой хорошо поставлена ​​командная игра. К тому же хозяева адаптированы к условиям, в которых проходит чемпионат. А это весомый «козырь».