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  4. ШАРАН: «Потратил на арбитров слишком много энергии. Это впервые в карьере»
Украина. Первая лига
23 июня 2026, 19:36 |
69
0

ШАРАН: «Потратил на арбитров слишком много энергии. Это впервые в карьере»

Специалист хочет более спокойно реагировать на спорные решения судей

23 июня 2026, 19:36 |
69
0
ШАРАН: «Потратил на арбитров слишком много энергии. Это впервые в карьере»
ФК Александрия. Владимир Шаран
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран высказался по поводу своих споров с арбитрами в прошлом сезоне.

– Какой совет сегодняшний Владимир Богданович дал бы себе несколько лет назад?

– Быть спокойнее, конечно, потому что за эти два месяца было потрачено много нервов, особенно – вы понимаете, о ком я говорю: эти ребята, которые нам очень «симпатизировали» во время матчей. Имею в виду арбитров, потому что на них было потрачено много энергии. У меня впервые в тренерской карьере такое, что я пропустил три матча. Я уже не выдержал, и это было очень тяжело психологически. Понимаю, что был где-то неправ, нужно сдерживаться.

Шаран вспомнил, что при возвращении в клуб он обещал руководству, что команда будет играть с полной самоотдачей, прилагать максимум усилий на футбольном поле. По его мнению, это было заметно лишь в некоторых матчах.

В прошлом сезоне «Александрия» заняла 15-е место в УПЛ и вылетела из элитного дивизиона через переходные матчи, проиграв решающее противостояние «Левому Берегу». В следующем сезоне команда Шарана будет играть в Первой лиге и попытается вернуться в УПЛ.

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Владимир Шаран Александрия Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Александрия
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