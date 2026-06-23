ШАРАН: «Потратил на арбитров слишком много энергии. Это впервые в карьере»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран высказался по поводу своих споров с арбитрами в прошлом сезоне.

– Какой совет сегодняшний Владимир Богданович дал бы себе несколько лет назад? – Быть спокойнее, конечно, потому что за эти два месяца было потрачено много нервов, особенно – вы понимаете, о ком я говорю: эти ребята, которые нам очень «симпатизировали» во время матчей. Имею в виду арбитров, потому что на них было потрачено много энергии. У меня впервые в тренерской карьере такое, что я пропустил три матча. Я уже не выдержал, и это было очень тяжело психологически. Понимаю, что был где-то неправ, нужно сдерживаться.

Шаран вспомнил, что при возвращении в клуб он обещал руководству, что команда будет играть с полной самоотдачей, прилагать максимум усилий на футбольном поле. По его мнению, это было заметно лишь в некоторых матчах.

В прошлом сезоне «Александрия» заняла 15-е место в УПЛ и вылетела из элитного дивизиона через переходные матчи, проиграв решающее противостояние «Левому Берегу». В следующем сезоне команда Шарана будет играть в Первой лиге и попытается вернуться в УПЛ.