Неймар оказался в центре расследования рекламы букмекера

Федеральная прокуратура Бразилии запросила рекламные контракты между букмекерской компанией Blaze и звездным футболистом Неймаром в рамках расследования возможных нарушений прав потребителей. Аналогичный запрос также направлен в адрес бразильской инфлюенсерки Вирджинии Фонсеки.

Следствие изучает маркетинговые материалы компании, включая возможные признаки вводящей в заблуждение рекламы и упоминания ставок как способа получения дополнительного дохода. Особое внимание уделяется условиям сотрудничества со знаменитостями и их роли в продвижении бренда.

По данным местных СМИ, прокуратура также проверяет информацию о том, могли ли амбассадоры получать вознаграждение, связанное с активностью или потерями игроков на платформе.

Интерес к делу усилился после того, как Неймар опубликовал рекламный ролик компании вскоре после вызова в сборную Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Пока расследование продолжается, обвинения в адрес футболиста не выдвигались.

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