Легендарный футболист стал лицом новых игорных проектов
Роналдиньо посетил штаб-квартиру CreedRoomz в Ереване
CreedRoomz, разработчик онлайн-казино, пригласил легенду футбола Роналдиньо в свою штаб-квартиру в Ереване, где он посетил студии компании и поддержал запуск двух новых проектов.
Бывший футболист отметил, что был впечатлен инновационным форматом игр, объединяющих элементы спортивного шоу и живых казино-форматов, а также подчеркнул их потенциал для широкой аудитории.
Во время визита Роналдиньо ознакомился с производственными студиями, пообщался с командой и принял участие в продвижении игр в роли глобального посла.
Компания позиционирует новые продукты как сочетание футбольной атмосферы и интерактивных игровых решений.
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