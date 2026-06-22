Легендарный футболист стал лицом новых игорных проектов

CreedRoomz, разработчик онлайн-казино, пригласил легенду футбола Роналдиньо в свою штаб-квартиру в Ереване, где он посетил студии компании и поддержал запуск двух новых проектов.

Бывший футболист отметил, что был впечатлен инновационным форматом игр, объединяющих элементы спортивного шоу и живых казино-форматов, а также подчеркнул их потенциал для широкой аудитории.

Во время визита Роналдиньо ознакомился с производственными студиями, пообщался с командой и принял участие в продвижении игр в роли глобального посла.

Компания позиционирует новые продукты как сочетание футбольной атмосферы и интерактивных игровых решений.