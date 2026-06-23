Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат

Новый тренер Жироны Кике Альварес признал, что большинство основных игроков покинут команду после вылета из Ла Лиги во второй по силе дивизион.

«Сейчас я не беспокоюсь по поводу состава, но мы знаем, что у нас будет тяжелое трансферное лето. После вылета игроки уходят от нас, но мы попытаемся вдохновить тех, кто останется. Конечно, главная задача – вернуться в Ла Лигу».

«Однако половина команд Сегунды этого хотят, поэтому будет непросто», – сказал Альварес.

В составе Жироны выступают Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.

Ожидается, что Цыганков и Ванат покинут команду.