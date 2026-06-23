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Испания
23 июня 2026, 18:59 | Обновлено 23 июня 2026, 19:29
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Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат

Новый тренер Кике Альварес готов к проблемам

23 июня 2026, 18:59 | Обновлено 23 июня 2026, 19:29
1113
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Жирона признала – тяжелое трансферное лето. Где окажутся Цыганков и Ванат
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Новый тренер Жироны Кике Альварес признал, что большинство основных игроков покинут команду после вылета из Ла Лиги во второй по силе дивизион.

«Сейчас я не беспокоюсь по поводу состава, но мы знаем, что у нас будет тяжелое трансферное лето. После вылета игроки уходят от нас, но мы попытаемся вдохновить тех, кто останется. Конечно, главная задача – вернуться в Ла Лигу».

«Однако половина команд Сегунды этого хотят, поэтому будет непросто», – сказал Альварес.

В составе Жироны выступают Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Александр Пищур.

Ожидается, что Цыганков и Ванат покинут команду.

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Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
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Іспанській Полтаві буде важко, скоріш за все застрягнуть надовго в тому болоті (2-4 дивізіон) де провели останні 50 років.
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