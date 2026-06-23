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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 16:39 | Обновлено 23 июня 2026, 17:01
2087
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Известный украинский форвард не подтверждает возвращение в УПЛ

Назарий Русин отреагировал на слухи о трансфере в Карпаты

23 июня 2026, 16:39 | Обновлено 23 июня 2026, 17:01
2087
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Известный украинский форвард не подтверждает возвращение в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин
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Принадлежащий Сандерленду украинский форвард Назарий Русин отреагировал на слухи о возможном переходе в Карпаты.

– Назарий, появилась информация, что вы можете перейти в Карпаты. Что можете сказать по этому поводу?

– Не знаю. Я этим вопросом не занимаюсь, поэтому ничего конкретного сейчас сказать не могу. Теперь жду завершения своего контракта с Аркой, который истекает 30 июня.

– То есть сейчас с Карпатами еще нет конкретики?

– Ничего не известно. С Сандерлендом говорит мой агент. У меня пока никакой конкретной информации нет. Знаю только, что 4 июля должен быть в Сандерленде, потому что тогда у нас начинается сбор. Поэтому 1 июля я вылетаю в Англию, – сказал Назарий.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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І що, сильно відомий?
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В Англии светлей.
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