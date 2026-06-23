Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 16:33 | Обновлено 23 июня 2026, 16:45
1265
0

ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами

Кендзера провел первую тренировку

23 июня 2026, 16:33 | Обновлено 23 июня 2026, 16:45
1265
0
ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Динамо 24 июня проведет второй контрольный матч на сборе в Австрии (соперником будет Жилина), а к работе с командой присоединился новичок Томаш Кендзера.

Польский защитник на днях вернулся в киевскую команду, подписав контракт на два сезона.

На официальном сайте отмечается, что Кендзера на правах самого опытного защитника киевлян уже подсказывает более молодым партнерам по линии обороны.

Возможно, Томаш дебютирует после возвращения уже завтра.

По теме:
Стали известны зарубежные спарринг-партнеры Буковины
Известный украинский форвард открещивается от возвращения в УПЛ
7 футболистов, которых Динамо подписывало из Франции. Где они сейчас?
Динамо Киев Томаш Кендзера Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Футбол | 23 июня 2026, 10:11 6
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы

В Украину перебирается Аборга Уинс

Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола
Футбол | 23 июня 2026, 16:01 0
Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола
Реал готовится оформить самый дорогой трансфер в истории футбола

Майкл Олисе обойдет испанскому гранду более чем в 222 миллиона евро

Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Футбол | 23.06.2026, 07:57
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Футбол | 23.06.2026, 09:56
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Футбол | 23.06.2026, 08:27
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 18
Теннис
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 6
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 3
Бокс
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 30
Бокс
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем