ФОТО. Новичок Динамо приступил к работе с киевлянами

Динамо 24 июня проведет второй контрольный матч на сборе в Австрии (соперником будет Жилина), а к работе с командой присоединился новичок Томаш Кендзера.

Польский защитник на днях вернулся в киевскую команду, подписав контракт на два сезона.

На официальном сайте отмечается, что Кендзера на правах самого опытного защитника киевлян уже подсказывает более молодым партнерам по линии обороны.

Возможно, Томаш дебютирует после возвращения уже завтра.