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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 17:02 | Обновлено 23 июня 2026, 17:12
1568
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала контракт с опытным форвардом

Олег Кожушко остается в расположении команды

23 июня 2026, 17:02 | Обновлено 23 июня 2026, 17:12
1568
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала контракт с опытным форвардом
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Олегом Кожушко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Олега с продолжением сотрудничества и желаем как можно больше ярких матчей в составе «желто-черных» и покорения новых бомбардирских вершин в футболке «Буковины», – говорится в сообщении.

По официальной информации, стороны достигли согласия о продолжении сотрудничества еще на один год. Срок действия нового соглашения между 28-летним футболистом и черновицким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Олег Кожушко стал игроком «Буковины» в марте 2025 года. Всего за полтора сезона в составе «желто-черных» нападающий провел 39 поединков, в которых записал в свой актив десять забитых мячей и семь ассистов.

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Олег Кожушко продление контракта Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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