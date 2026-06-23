ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала контракт с опытным форвардом

Черновицкая Буковина официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским форвардом Олегом Кожушко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Олега с продолжением сотрудничества и желаем как можно больше ярких матчей в составе «желто-черных» и покорения новых бомбардирских вершин в футболке «Буковины», – говорится в сообщении.

По официальной информации, стороны достигли согласия о продолжении сотрудничества еще на один год. Срок действия нового соглашения между 28-летним футболистом и черновицким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Олег Кожушко стал игроком «Буковины» в марте 2025 года. Всего за полтора сезона в составе «желто-черных» нападающий провел 39 поединков, в которых записал в свой актив десять забитых мячей и семь ассистов.