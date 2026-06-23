ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала контракт с опытным полузащитником

Черновицкая Буковина официально объявила о продлении контракта с украинским полузащитником Виталием Грушей. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, центральный полузащитник продолжил сотрудничество с футбольным клубом «Буковина» еще на один год. Согласно новому контракту, 32-летний футболист будет выступать за желто-черных до 30 июня 2027 года.

«Желаем Виталию только победных матчей в футболке черновицкого клуба и продолжать демонстрировать такую ​​же качественную игру в центре поля», – лаконично говорится в сообщении.

Виталий Груша присоединился к «Буковине» в июле 2025 года. В прошлом сезоне 25-й номер черновчан стал абсолютным рекордсменом команды по количеству проведенных матчей. Груша – единственный футболист в составе «желто-черных», сыгравший во всех без исключения 35 поединках, а также попавший в символическую сборную Первой лиги Украины по итогам кампании 2025/26.