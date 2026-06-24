Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену

Киевское «Динамо» приложило немало усилий, чтобы вернуть в команду своего бывшего футболиста Томаша Кендзеру, покинувшего греческий ПАОК.

Как отмечает источник, самым сложным в этих переговорах было убедить жену футболиста – коренную киевлянку Викторию Стецик.

Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами), провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь голов и отдал 20 голевых передач.

Ранее греческий ПАОК опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».