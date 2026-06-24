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  4. Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 07:02 |
1910
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Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену

Кендзера пополнил состав столичного клуба

24 июня 2026, 07:02 |
1910
1 Comments
Динамо убедило игрока сборной вернуться в Киев, уговорив его жену
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзьора
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Киевское «Динамо» приложило немало усилий, чтобы вернуть в команду своего бывшего футболиста Томаша Кендзеру, покинувшего греческий ПАОК.

Как отмечает источник, самым сложным в этих переговорах было убедить жену футболиста – коренную киевлянку Викторию Стецик.

Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами), провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь голов и отдал 20 голевых передач.

Ранее греческий ПАОК опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

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Динамо Киев трансферы ПАОК чемпионат Греции по футболу Томаш Кендзера трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Он думает, что Киев уже польский🤣
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