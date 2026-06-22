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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 01:32 | Обновлено 22 июня 2026, 01:53
440
3

С футболистом киевского Динамо тепло попрощались

ПАОК отпустил Кендзеру в столичный клуб

22 июня 2026, 01:32 | Обновлено 22 июня 2026, 01:53
440
3 Comments
С футболистом киевского Динамо тепло попрощались
ФК Динамо. Томаш Кендзера
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Греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

В заявлении клуба отмечен вклад футболиста в достижения команды на протяжении четырёх сезонов. Кендзера присоединился к ПАОКу в 2022 году именно из «Динамо», а теперь вновь продолжит карьеру в украинском клубе.

За время выступлений в Греции польский защитник провел 141 матч, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Одним из главных достижений футболиста стала победа в чемпионате Греции в сезоне 2023/24.

«Спасибо, Томаш! Желаем тебе здоровья и успехов на следующем этапе карьеры», — говорится в обращении греческого клуба.

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Динамо Киев трансферы ПАОК свободный агент Томаш Кендзера трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ФК ПАОК
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Комментарии 3
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странно как-то переходил. Динамо сдавало его в аренду, потом захотело забрать назад, но хитрые греки активировали опцию продления контракта еще на год и тогда Суркису пришлось заплатить 1 млн евро, чтобы вернуть игрока назад. И это бОльшая сумма, чем было заплачено в кассу Динамо за аренду. Греки нагрели Суркиса   
Попользовались игроком, после чего Суркис  еще и доплатил им за аренду, понятно, почему так тепло попрощались. 
Это комедия, млять 
Бизнесмен, йопта, Суркис  Кроме того, Кендзере стукнуло 32 года, игрок в закате, но решили купить чего- то это старое барахло
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Из одного прорасийского клуба в другой перешёл... Украинцу как-то насрать на этот трансфер...
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-2
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