С футболистом киевского Динамо тепло попрощались
ПАОК отпустил Кендзеру в столичный клуб
Греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».
В заявлении клуба отмечен вклад футболиста в достижения команды на протяжении четырёх сезонов. Кендзера присоединился к ПАОКу в 2022 году именно из «Динамо», а теперь вновь продолжит карьеру в украинском клубе.
За время выступлений в Греции польский защитник провел 141 матч, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Одним из главных достижений футболиста стала победа в чемпионате Греции в сезоне 2023/24.
«Спасибо, Томаш! Желаем тебе здоровья и успехов на следующем этапе карьеры», — говорится в обращении греческого клуба.
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