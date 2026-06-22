С футболистом киевского Динамо тепло попрощались

Греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

В заявлении клуба отмечен вклад футболиста в достижения команды на протяжении четырёх сезонов. Кендзера присоединился к ПАОКу в 2022 году именно из «Динамо», а теперь вновь продолжит карьеру в украинском клубе.

За время выступлений в Греции польский защитник провел 141 матч, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Одним из главных достижений футболиста стала победа в чемпионате Греции в сезоне 2023/24.

«Спасибо, Томаш! Желаем тебе здоровья и успехов на следующем этапе карьеры», — говорится в обращении греческого клуба.