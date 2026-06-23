Стало известно, кто заменит Ковальца у руля Металлурга

Как стало известно Sport.ua, после отставки Сергея Ковальца с должности главного тренера «Металлурга», о которой официально объявили в понедельник, 22 июня, к новому сезону команду будет готовить ее бывший наставник – 46-летний Юрий Слабышев.

Экс-нападающий запорожского «Торпедо», «Днепра», «Кривбасса» и «Борисфена» с осени прошлого года возглавлял «Металлург» U-19. Его подопечные, обыграв 20 июня в финале ровесников из «Металлиста 1925», стали победителями Региональной лиги в рамках Национальной лиги будущего. Теперь эти юноши должны составить костяк первой команды «казаков», которая в начале августа стартует в первенстве Второй лиги ПФЛ.

В прошлом сезоне «Металлург», у которого в течение года успели смениться три главных тренера (Юрий Слабышев, Андрей Зубченко, Сергей Ковалец), занял последнее место в Первой лиге.

Интересно, что и по итогам двух предыдущих чемпионатов клуб должен был покидать Первую лигу, но каждый раз сохранял прописку в ней благодаря снятию других участников соревнований («Дружба» и «Звягель» в преддверии сезона 2024/25, а также «Минай» годом позже).

Ранее Sport.ua сообщал, какой известный тренер с опытом работы в УПЛ заменит Олега Красноперова в «Днестре»