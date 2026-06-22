Ранее тренировал клуб УПЛ. Новичок Второй лиги нашел нового наставника

22 июня футбольный клуб «Днестр» официально простился с теперь уже бывшим главным тренером команды Олегом Красноперовым. После полутора лет работы в Залещиках он принял предложение возглавить новосозданную молодежную команду «Харькова» (U-21).

Как стало известно Sport.ua, его преемником станет бывший главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко, под руководством которого «пивовары» по итогам сезона 2022/23 вернулись в Премьер-лигу после 11 лет отсутствия в элите.

У руля столичной команды Иващенко работал до сентября 2024 года. Статистика тренера в УПЛ: 35 матчей, 5 побед, 12 ничьих и 18 поражений при разнице мячей 20:55.

В 2025 году Валерий Иващенко недолго возглавлял любительскую «Мрию» из Гостомеля, а с февраля по май 2026-го 45-летний специалист работал в тренерском штабе Олега Дулуба в тернопольской «Ниве».

«Днестр» не выступал на профессиональном уровне с сезона 1994/95, в котором команда заняла последнее, 22-е место в Третьей лиге. В новом сезоне команда будет играть в группе А Второй лиги.

Возвращение «Днестра» к работе после короткого отпуска запланировано на 29 июня.

Ранее Sport.ua сообщал, что в новом сезоне два клуба будут проводить домашние матчи в Хмельницком.