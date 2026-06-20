В новом сезоне два клуба будут проводить домашние матчи в Хмельницком

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне Второй лиги свои домашние матчи на спорткомплексе «Подолье» в Хмельницком будут проводить две команды – неудачник предыдущего чемпионата Первой лиги, местное «Подолье» и дебютант профессиональных соревнований – винницкий «Брацлав».

В прошлом сезоне Брацлав принимал соперников в любительском чемпионате Украины на базе винницкой «Нивы» в областном центре. Но для соревнований под эгидой ПФЛ этот стадион не подходит, поэтому молодой клуб обратился за помощью к географическим соседям из Хмельницкого. И они не отказали.

Что интересно, и «Подолье», и «Брацлав», который, кстати, тренирует известный украинский специалист Юрий Гура, попали в одну группу Второй лиги. Поэтому, скорее всего, команды будут играть в Хмельницком в разных турах, поочередно.

Напомним полный состав Второй лиги:

Группа А: «Брацлав» (Винница), «Вильхивцы», «Днестр» (Залещики), «Диназ» (Вышгород), «Подолье» (Хмельницкий), «Рух» (Львов), «Самбор-Нива-2» (Тернополь), «Скала 1911» (Стрый), «Ужгород».

Группа Б: «Авангард» (Лозовая), «Атлет» (Киев), «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни), «Карбон» (Черкассы), «Металлург» (Запорожье), «Нива» (Винница), «Александрия-2», «Пенуэл» (Кривой Рог), «Полтава-2», «Тростянец».

Как и в прошлом сезоне, соревнования пройдут в три круга. Старт первенства запланирован на 1 августа.

Ранее Sport.ua сообщал, что два клуба отказались от намерений получить право выступать во Второй лиге ПФЛ.