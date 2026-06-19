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Украина. Вторая лига
19 июня 2026, 17:32 | Обновлено 19 июня 2026, 17:33
581
0

Два клуба отказались выступать во Второй лиге ПФЛ

В группе А будет выступать 9 команд

19 июня 2026, 17:32 | Обновлено 19 июня 2026, 17:33
581
0
Два клуба отказались выступать во Второй лиге ПФЛ
ФК Кормил
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Как стало известно Sport.ua, прохождение аттестации по любительским клубам «Кормил» из Яворова и еще одного представителя Львовщины – «Николаева» по разным причинам приостановлено и поэтому они не будут включены во Вторую лигу, как планировалось.

По имеющейся информации «Кормил» и «Николаев» намерены сосредоточится на выступлениях в первенстве Львовщины, а уже в сезоне 2027-2028 годов собираются заявиться в Третьей лиге.

Ранее сообщалось, что сразу три команды объявили о прекращении выступлений во Второй лиге – одесский ФК «Реал Фарма», «Чайка» из Киевской области и черновицкая «Буковина-2».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Кормил Яворов Николаев (Львовская обл)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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