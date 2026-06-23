Клуб, который вылетел из Украинской Премьер-лиги, ослабит конкурента

«Полтава», которая по итогам прошлого сезона вылетела из Украинской Премьер-лиги, оформит трансфер полузащитника Юрия Тлумака.

Футболист покинул «Ингулец» и договорился о сотрудничестве с новой командой, к которой присоединится на правах свободного агента.

Тлумак рассматривал варианты для продолжения карьеры в элитном дивизионе, но в итоге остановил свой выбор на полтавском клубе, который занял последнее место в чемпионате.

С февраля 27-летний полузащитник играл в составе тернопольской «Нивы» на правах аренды, где провел 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В течении своей карьеры Тлумак защищал цвета «Карпат», «Динамо», «Черноморца» и «Зари». Трансферная стоимость украинца составляет 150 тысяч евро.