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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 09:41 |
470
0

Клуб, который вылетел из Украинской Премьер-лиги, ослабит конкурента

«Полтава» оформит трансфер полузащитника Юрия Тлумака, который принадлежит «Ингульцу»

23 июня 2026, 09:41 |
470
0
Клуб, который вылетел из Украинской Премьер-лиги, ослабит конкурента
ФК Нива Тернополь. Юрий Тлумак
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«Полтава», которая по итогам прошлого сезона вылетела из Украинской Премьер-лиги, оформит трансфер полузащитника Юрия Тлумака.

Футболист покинул «Ингулец» и договорился о сотрудничестве с новой командой, к которой присоединится на правах свободного агента.

Тлумак рассматривал варианты для продолжения карьеры в элитном дивизионе, но в итоге остановил свой выбор на полтавском клубе, который занял последнее место в чемпионате.

С февраля 27-летний полузащитник играл в составе тернопольской «Нивы» на правах аренды, где провел 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В течении своей карьеры Тлумак защищал цвета «Карпат», «Динамо», «Черноморца» и «Зари». Трансферная стоимость украинца составляет 150 тысяч евро.

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Полтава Ингулец Юрий Тлумак трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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