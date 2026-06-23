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  4. Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 июня 2026, 09:01 |
355
0

Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Истборне

23 июня 2026, 09:01 |
355
0
Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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23 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против Анастасии Захаровой (WTA 91). Встреча начнется не ранее 13:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Татьной Марией.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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