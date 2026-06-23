Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Истборне
23 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В первом раунде украинка сыграет против Анастасии Захаровой (WTA 91). Встреча начнется не ранее 13:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Татьной Марией.
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