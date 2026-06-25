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Испания
25 июня 2026, 08:22 |
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Довбик сделал выбор между Аяксом и Ла Лигой

Артем не планирует переходить в Нидерланды

25 июня 2026, 08:22 |
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Довбик сделал выбор между Аяксом и Ла Лигой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий римской «Ромы» Артем Довбик заинтересовал самый титулованный клуб Нидерландов – амстердамский «Аякс».

Однако, по информации СМИ, форвард не намерен торопиться с переходом в Нидерланды. Сообщается, что приоритетом для 29-летнего украинца остается возвращение в чемпионат Испании. За его ситуацией продолжают следить «Бетис» и «Вильярреал».

В свою очередь, «Рома» настроена продать нападающего только на выгодных условиях. Римляне хотят получить как минимум ту сумму, которая позволит избежать финансовых потерь после трансфера украинца из «Жироны».

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим Аякс чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
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