Довбик сделал выбор между Аяксом и Ла Лигой

Нападающий римской «Ромы» Артем Довбик заинтересовал самый титулованный клуб Нидерландов – амстердамский «Аякс».



Однако, по информации СМИ, форвард не намерен торопиться с переходом в Нидерланды. Сообщается, что приоритетом для 29-летнего украинца остается возвращение в чемпионат Испании. За его ситуацией продолжают следить «Бетис» и «Вильярреал».



В свою очередь, «Рома» настроена продать нападающего только на выгодных условиях. Римляне хотят получить как минимум ту сумму, которая позволит избежать финансовых потерь после трансфера украинца из «Жироны».

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