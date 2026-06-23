ВИДЕО. Ассист от Мане. Как Исмаила Сарр забил за Сенегал на ЧМ-2026
Норвежская сборная не удержала ворота на замке
Сборная Норвегии не смогла отыграть на ноль в матче второго тура ЧМ-2026 против Сенегала.
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При счете 2:0 норвежская команда пропустила мяч от соперника и вернула интригу.
Отметился голом на 53-й минуте вингер «Кристал Пэлас» – Исмаила Сарр, который в прыжке переправил мяч в девятку.
Ассистировал своему партнеру звездный футболист сборной Сенегала Садио Мане.
ВИДЕО. Ассист от Мане. Как Исмаила Сарр забил за Сенегал на ЧМ-2026
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