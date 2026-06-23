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Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:30 | Обновлено 23 июня 2026, 05:45
59
0

ВИДЕО. Ассист от Мане. Как Исмаила Сарр забил за Сенегал на ЧМ-2026

Норвежская сборная не удержала ворота на замке

23 июня 2026, 04:30 | Обновлено 23 июня 2026, 05:45
59
0
ВИДЕО. Ассист от Мане. Как Исмаила Сарр забил за Сенегал на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Норвегии не смогла отыграть на ноль в матче второго тура ЧМ-2026 против Сенегала.

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При счете 2:0 норвежская команда пропустила мяч от соперника и вернула интригу.

Отметился голом на 53-й минуте вингер «Кристал Пэлас» – Исмаила Сарр, который в прыжке переправил мяч в девятку.

Ассистировал своему партнеру звездный футболист сборной Сенегала Садио Мане.

ВИДЕО. Ассист от Мане. Как Исмаила Сарр забил за Сенегал на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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