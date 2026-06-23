«Клуб-обманщик». Атлетико подаст в суд на Барселону: что случилось?

Мадридский «Атлетико» обратится с жалобой в спортивный трибунал ФИФА на каталонскую «Барселону».

Терпение «матрасников» лопнуло после слов их форварда Хулиана Альвареса на ЧМ-2026 о желании уйти из клуба.

«Атлетико» будет апеллировать к факту переговоров каталонцев с Хулианом, несмотря на то, что действующее соглашение Альвареса рассчитано до лета 2030 года.

Кроме того, мадридцы послали четкий сигнал «Барселоне»: либо они выплачивают клаусулу в 500 миллионов, либо Альварес остается в «Атлетико».

«В прошлом мы уже видели методы работы «Барселоны». Речь идет об истории вокруг Гризманна и попытках одеть его в сине-гранатовую футболку, когда «Атлетико» играл решающие матчи в Лиге чемпионов против «Ювентуса». Обещая комиссионные его сестре, его семье и самому игроку...

Не существует такой суммы, за которую «Барселона» могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в «Барселону». Либо они платят клаусулу в 500 миллионов, либо ничего.

Все знают, что это клуб-обманщик. Но в этот раз они наткнулись на клуб, который не собирается терпеть их выходки.

«Барселона» уже неоднократно действовала подобным образом. Прошлым летом, например, с Нико Уильямсом. Это часть их стратегии. В последние часы представители окружения «блауграны» на совместных обедах заранее рассказывали, что должно произойти, а кое-кто даже насмехался над этой комбинацией: «Осталось только, чтобы сам игрок заговорил...». И Хулиан не упомянул «Барселону», мы не знаем почему», – сообщили в клубе.