«Клуб-обманщик». Атлетико подаст в суд на Барселону: что случилось?
Точкой кипения «матрасников» стало резонансное заявление Хулиана Альвареса
Мадридский «Атлетико» обратится с жалобой в спортивный трибунал ФИФА на каталонскую «Барселону».
Терпение «матрасников» лопнуло после слов их форварда Хулиана Альвареса на ЧМ-2026 о желании уйти из клуба.
«Атлетико» будет апеллировать к факту переговоров каталонцев с Хулианом, несмотря на то, что действующее соглашение Альвареса рассчитано до лета 2030 года.
Кроме того, мадридцы послали четкий сигнал «Барселоне»: либо они выплачивают клаусулу в 500 миллионов, либо Альварес остается в «Атлетико».
«В прошлом мы уже видели методы работы «Барселоны». Речь идет об истории вокруг Гризманна и попытках одеть его в сине-гранатовую футболку, когда «Атлетико» играл решающие матчи в Лиге чемпионов против «Ювентуса». Обещая комиссионные его сестре, его семье и самому игроку...
Не существует такой суммы, за которую «Барселона» могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в «Барселону». Либо они платят клаусулу в 500 миллионов, либо ничего.
Все знают, что это клуб-обманщик. Но в этот раз они наткнулись на клуб, который не собирается терпеть их выходки.
«Барселона» уже неоднократно действовала подобным образом. Прошлым летом, например, с Нико Уильямсом. Это часть их стратегии. В последние часы представители окружения «блауграны» на совместных обедах заранее рассказывали, что должно произойти, а кое-кто даже насмехался над этой комбинацией: «Осталось только, чтобы сам игрок заговорил...». И Хулиан не упомянул «Барселону», мы не знаем почему», – сообщили в клубе.
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