Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Клуб-обманщик». Атлетико подаст в суд на Барселону: что случилось?
Испания
23 июня 2026, 03:36 | Обновлено 23 июня 2026, 03:37
311
0

«Клуб-обманщик». Атлетико подаст в суд на Барселону: что случилось?

Точкой кипения «матрасников» стало резонансное заявление Хулиана Альвареса

23 июня 2026, 03:36 | Обновлено 23 июня 2026, 03:37
311
0
«Клуб-обманщик». Атлетико подаст в суд на Барселону: что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Атлетико» обратится с жалобой в спортивный трибунал ФИФА на каталонскую «Барселону».

Терпение «матрасников» лопнуло после слов их форварда Хулиана Альвареса на ЧМ-2026 о желании уйти из клуба.

«Атлетико» будет апеллировать к факту переговоров каталонцев с Хулианом, несмотря на то, что действующее соглашение Альвареса рассчитано до лета 2030 года.

Кроме того, мадридцы послали четкий сигнал «Барселоне»: либо они выплачивают клаусулу в 500 миллионов, либо Альварес остается в «Атлетико».

«В прошлом мы уже видели методы работы «Барселоны». Речь идет об истории вокруг Гризманна и попытках одеть его в сине-гранатовую футболку, когда «Атлетико» играл решающие матчи в Лиге чемпионов против «Ювентуса». Обещая комиссионные его сестре, его семье и самому игроку...

Не существует такой суммы, за которую «Барселона» могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в «Барселону». Либо они платят клаусулу в 500 миллионов, либо ничего.

Все знают, что это клуб-обманщик. Но в этот раз они наткнулись на клуб, который не собирается терпеть их выходки.

«Барселона» уже неоднократно действовала подобным образом. Прошлым летом, например, с Нико Уильямсом. Это часть их стратегии. В последние часы представители окружения «блауграны» на совместных обедах заранее рассказывали, что должно произойти, а кое-кто даже насмехался над этой комбинацией: «Осталось только, чтобы сам игрок заговорил...». И Хулиан не упомянул «Барселону», мы не знаем почему», – сообщили в клубе.

По теме:
ВИДЕО. Холанд забил третий мяч на ЧМ-2026: ассистировал Эдегор
ВИДЕО. Ошибка Кулибали. Как Сенагал пропустил от Норвегии на ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Барселона трансферы Атлетико Мадрид сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес ФИФА
Андрей Витренко Источник: AS
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал
Футбол | 23 июня 2026, 02:19 0
Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал
Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал

Встреча второго тура группы І начнется 23 июня в 03:00 по Киеву

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 22 июня 2026, 09:07 14
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты

Парижане уже ищут нового игрока

Лучшие бомбардиры в истории ЧМ. Месси забил 18-й гол и оторвался от Мбаппе
Футбол | 22.06.2026, 22:53
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ. Месси забил 18-й гол и оторвался от Мбаппе
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ. Месси забил 18-й гол и оторвался от Мбаппе
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Футбол | 22.06.2026, 08:02
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22.06.2026, 10:38
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 2
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02 1
Футбол
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 42
Футбол
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 28
Бокс
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 6
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем