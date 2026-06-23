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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 22:02 |
2703
1

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

23 июня 2026, 22:02 |
2703
1 Comments
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
ФК Рух
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После решения о прекращении выступлений первой команды «Руха» в Украинской Премьер-лиге клуб продолжает работу по развитию молодых футболистов. В то же время процесс объединения с «Карпатами» набирает обороты.

По информации источника, академия «Руха» уже в ближайшее время может претерпеть заметные изменения. В частности, рассматривается обновление игровой формы команд разных возрастных категорий. Ожидается, что новый дизайн экипировки будет максимально приближен к клубным цветам и стилистике «Карпат».

Таким образом, академия львовского клуба будет постепенно интегрироваться в единую футбольную вертикаль с «Карпатами».

Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат реализацию совместной стратегии развития, а академия «Руха» станет важным источником подготовки молодых игроков для первой команды «Карпат».

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Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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Та скільки вже можна?? 
Ну який до дідька знаменитий клуб - "Рух"??? Ну відомий і то тільки у межах України.
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