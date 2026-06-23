Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Академию «Руха» ждут большие перемены
После решения о прекращении выступлений первой команды «Руха» в Украинской Премьер-лиге клуб продолжает работу по развитию молодых футболистов. В то же время процесс объединения с «Карпатами» набирает обороты.
По информации источника, академия «Руха» уже в ближайшее время может претерпеть заметные изменения. В частности, рассматривается обновление игровой формы команд разных возрастных категорий. Ожидается, что новый дизайн экипировки будет максимально приближен к клубным цветам и стилистике «Карпат».
Таким образом, академия львовского клуба будет постепенно интегрироваться в единую футбольную вертикаль с «Карпатами».
Ожидается, что в ближайшее время стороны продолжат реализацию совместной стратегии развития, а академия «Руха» станет важным источником подготовки молодых игроков для первой команды «Карпат».
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