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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 16:23 | Обновлено 22 июня 2026, 16:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с вингером

Василий Рунич покинул львовский клуб

22 июня 2026, 16:23 | Обновлено 22 июня 2026, 16:25
701
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с вингером
ФК Рух. Василий Рунич
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Украинский вингер Василий Рунич покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

За «желто-черных» 26-летний футболист выступал с лета 2020 года. За это время он успел провести 112 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 голами и 4 ассистами.

В прошедшем сезоне Василий Рунич 24 раза вышел на поле и успел отличиться 2 результативными передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» попрощался с защитником.

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Василий Рунич трансферы трансферы УПЛ Рух Львов
Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
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