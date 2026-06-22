ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с вингером

Украинский вингер Василий Рунич покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

За «желто-черных» 26-летний футболист выступал с лета 2020 года. За это время он успел провести 112 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 голами и 4 ассистами.

В прошедшем сезоне Василий Рунич 24 раза вышел на поле и успел отличиться 2 результативными передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» попрощался с защитником.