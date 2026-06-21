ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с экс-игроком молодежной сборной Украины

Львовский «Рух» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Дениса Слюсара.

«ФК «Рух» благодарит Дениса Слюсара за многолетнее плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Игрок присоединился к «желто-черным» в октябре 2020 года и стал чемпионом Украины среди юниоров в сезоне 2021/22.

За основную команду Денис сыграл 60 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Также футболист провел 3 матча в составе «Руха-2».

Ранее «Рух» принял решение относительно своего будущего.