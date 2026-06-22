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  4. Хулиан АЛЬВАРЕС: ​​«Мы все видим, что он – лучший в мире»
Чемпионат мира
22 июня 2026, 23:36 |
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Хулиан АЛЬВАРЕС: ​​«Мы все видим, что он – лучший в мире»

Нападающий сборной Аргентины прокомментировал победу над Австрией

22 июня 2026, 23:36 |
160
0
Хулиан АЛЬВАРЕС: ​​«Мы все видим, что он – лучший в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу над национальной сборной Австрии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Здесь нечего добавить — мы все видим, что Лионель Месси — лучший футболист в мире. Я помогаю команде, как только могу. Мы стартовали на полной скорости и должны продолжать в том же духе».

В матче против Австрии Лионель Месси оформил победный дубль и был признан лучшим игроком встречи.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Хулиан Альварес
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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