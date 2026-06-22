Феникс-Мариуполь вышел из отпуска и рассчитывает на 6-7 новичков
Подопечные Максима Фещука начали подготовку к новому сезону
Как стало известно Sport.ua, за перволиговый «Феникс-Мариуполь» больше не будут выступать Ростислав Русин, Максим Радченко, Андрей Богданов, а Андрей Ткачук вообще решил завершить карьеру футболиста.
По имеющейся информации, Виталий Горин находится на просмотре в «Эпицентре», а еще один защитник Назар Балаба получил приглашение от одной из румынских команд.
В межсезонье «Феникс-Мариуполь» хочет усилиться 6-7 новобранцами. Сейчас в расположении команды находятся потенциальные новички Андрей Гаврилюк из ФК «Вильхивцы», Александр Николишин из «Подолья» и Павел Малецкий из ФК «Куликов-Белка».
Уже 27 июня подопечные Максима Фещука проведут первый спарринг – с «Вересом».
Ранее Максим Фещук высказался об истечении контрактов у 18 игроков ФК «Феникс-Мариуполь».
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