Феникс-Мариуполь вышел из отпуска и рассчитывает на 6-7 новичков

Как стало известно Sport.ua, за перволиговый «Феникс-Мариуполь» больше не будут выступать Ростислав Русин, Максим Радченко, Андрей Богданов, а Андрей Ткачук вообще решил завершить карьеру футболиста.

По имеющейся информации, Виталий Горин находится на просмотре в «Эпицентре», а еще один защитник Назар Балаба получил приглашение от одной из румынских команд.

В межсезонье «Феникс-Мариуполь» хочет усилиться 6-7 новобранцами. Сейчас в расположении команды находятся потенциальные новички Андрей Гаврилюк из ФК «Вильхивцы», Александр Николишин из «Подолья» и Павел Малецкий из ФК «Куликов-Белка».

Уже 27 июня подопечные Максима Фещука проведут первый спарринг – с «Вересом».

Ранее Максим Фещук высказался об истечении контрактов у 18 игроков ФК «Феникс-Мариуполь».