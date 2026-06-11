Фещук высказался об окончании контрактов у 18 игроков ФК Феникс-Мариуполь

В разговоре с корреспондентом Sport.ua наставник ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук признался, что, за исключением опытного полузащитника Андрея Богданова, который уже покинул команду, хотел бы сохранить всех основных исполнителей на следующий сезон. Это при том, что сразу у 18 футболистов 30 июня истекают контракты.

«Я поделился своим видением с нашим спортивным директором Богданом Когутом, а теперь жду решения клубного руководства, – рассказал Фещук. – Хотелось бы сохранить костяк выступавшего весной состава и добавить к нему шестерых новых исполнителей».

Называть фамилии потенциальных новичков тренер красно-черных не стал.

«Пока это не ко времени. Надеюсь, вы меня понимаете. Зимой мне хотелось пригласить левого защитника Виталия Катрича из «Ингульца», но, как оказалось, он уже подписал предварительный контракт с «Колосом». Сейчас мне очень нравится форвард «Виктории» Максим Евпак, но говорят, что он уже на 99% в «Эпицентре». Выходит, неплохих игроков я хотел видеть в своей команде, если их пригласили в клубы УПЛ», – отметил Фещук.

Спросил автор этих строк у тренера и о том, правда ли, что клуб мог прекратить существование в случае вылета из Первой лиги. «Это я вам не могу подтвердить. Но и не опровергаю», – прозвучало в ответ.

По итогам прошлого сезона «Феникс-Мариуполь» занял девятое место в Первой лиге, набрав 36 очков.

Ранее мы сообщали об еще одном игроке, который покинет «Феникс-Мариуполь» этим летом.