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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 22:03 |
1004
0

Полузащитник разорвал контракт с ЛНЗ и станет игроком Буковины

Черновицкая команда рассчитывает на Вячеслава Танковского

22 июня 2026, 22:03 |
1004
0
Полузащитник разорвал контракт с ЛНЗ и станет игроком Буковины
ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский
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Как стало известно Sport.ua, 22 июня футболисты «Буковины» возобновили тренировочный процесс.

По имеющейся информации, на первом занятии присутствовали три новобранца: Максим Задерака из «Кривбасса», который уже подписал 2-летнее соглашение с «Буковиной» и Владислав Приймак из «Оболони» и Вячеслав Танковский из ЛНЗ. Ожидалось, что последний будет выступать на правах аренды, но поскольку Вячеслав Танковский оперативно разорвал долгосрочный контракт с черкасчанами, то сможет узаконить свои отношения с черновицкой командой на постоянной основе.

Хотя не исключено, что в новом сезоне в «Буковине» будут арендованные футболисты из более именитых команд УПЛ. В частности, главный тренер Сергей Шищенко заинтересован в укреплении атакующего звена.

Что же касается нигерийца Эдвина Одинаки из боснийского «Железничара», то пока сложно спрогнозировать, когда он появится в расположении «Буковины». Все будет зависеть от того, насколько быстро африканец решит визовый вопрос.

Ранее полузащитник Максим Задерака прокомментировал переход из «Кривбасса» в «Буковину».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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