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  4. ЗАДЕРАКА: «Честно говоря, это немного волнительно»
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 16:59 | Обновлено 22 июня 2026, 17:13
275
0

ЗАДЕРАКА: «Честно говоря, это немного волнительно»

Хавбек прокомментировал переход из «Кривбасса» в «Буковину»

22 июня 2026, 16:59 | Обновлено 22 июня 2026, 17:13
275
0
ЗАДЕРАКА: «Честно говоря, это немного волнительно»
ФК Буковина. Максим Задерака
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Украинский полузащитник Максим Задерака прокомментировал переход из «Кривбасса» в «Буковину»:

– Максим, наконец-то завершилась эта затянувшаяся трансферная сага, в ходе которой журналисты и инсайдеры то отправляли тебя в «Буковину», то в другие украинские клубы. Расскажи, как проходил этот переход в ряды «желто–черных», и приоткрой немного занавес над закулисными подробностями.

– Да, вы все правильно говорите. Всё это происходило после завершения прошлого сезона. Мы пообщались с президентом «Кривбасса», у нас были определённые договоренности. Все вопросы решили, пожали друг другу руки и пришли к выводу, что нужно двигаться дальше. А уже на следующий день я принял решение, что хочу продолжить свою карьеру именно в «Буковине».

– Почему именно «Буковина»? Какие аргументы стали для тебя решающими?

– Прежде всего хочу поблагодарить руководство клуба и главного тренера за то, что они были очень заинтересованы в моем переходе. Я это чувствовал, и это стало одним из ключевых факторов. А самое главное — это, конечно, фактор Сергея Юрьевича. Именно он когда–то пригласил меня в донецкий «Металлург», и под его руководством я начал свой профессиональный путь в футболе. И вот примерно через 15 лет мы снова встречаемся и будем работать вместе.

– Какие эмоции вызывает то, что ты снова будешь работать с этим специалистом уже в новой для себя команде?

– Честно говоря, это немного волнительно. Я следил за «Буковиной» и видел, чего команда добилась в прошлом сезоне в Первой лиге. «Буковина» провела феноменальный сезон и вошла в историю. Хочется помочь команде сделать ещё один шаг вперёд, развиваться вместе с ней и двигаться к новым вершинам.

– Был ли у тебя разговор с Сергеем Юрьевичем о том, как он планирует использовать тебя на футбольном поле? Ведь ты довольно универсальный футболист.

— Мы ещё будем общаться с главным тренером по этому поводу. Да, я действительно довольно универсальный футболист. Думаю, в ходе тренировок всё станет ясно. Наверное, Сергей Юрьевич будет использовать меня на разных позициях, комбинировать различные варианты. Поэтому ближе к завершению сборов мы увидим, на какой позиции главный тренер считает меня наиболее полезным для команды.

– В «Буковину» ты перешёл как футболист с большим опытом выступлений в украинской Премьер–лиге. Какие задачи ставишь перед собой в новой команде?

– Я всегда стараюсь ставить перед собой только максимальные цели. Не буду их озвучивать, потому что бывают такие моменты, когда думаешь: «А вдруг что–то не сработает?», а потом все будут вспоминать эти твои слова (улыбается). Я очень люблю футбол, люблю своё дело. Получаю от футбола огромное удовольствие и хочу с каждым днём становиться лучше и помогать команде прогрессировать. Футбол постоянно развивается, он никогда не стоит на месте. Поэтому хочется принести как можно больше пользы команде в будущем.

– Ожидаем, что твоя адаптация не займет много времени, ведь и главный тренер тебе хорошо знаком, и в команде немало футболистов, с которыми ты раньше пересекался…

– Могу сказать, что почти 90 процентов команды – это футболисты, с которыми я знаком. С кем-то я играл вместе, со многими игроками пересекался на футбольных полях как соперник. С некоторыми ребятами даже во время отпуска играем в мини-футбол или падел. Поэтому знаком практически со всеми. Надеюсь, что моя адаптация в «Буковине» пройдет очень быстро и все будет хорошо.

– Каковы твои первые впечатления от нового клуба и нового для тебя города?

– Мне очень понравились Черновцы. Это замечательный город. Я уже побывал и в центре, и в других районах, понемногу знакомлюсь с городом. Здесь очень красивые места, особая атмосфера, я встретил много приятных людей. Теперь очень хочу познакомиться и с нашими болельщиками, ведь видел, как в Черновцах любят футбол и какая здесь невероятная поддержка. Хочется как можно скорее почувствовать ту атмосферу на трибунах, которая заряжает эмоциями, придает сил и помогает команде двигаться вперед и побеждать.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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