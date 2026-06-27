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  4. Манчестер Сити оформит самый дорогой трансфер в истории за 140 млн евро
Англия
27 июня 2026, 05:02 |
767
0

Манчестер Сити оформит самый дорогой трансфер в истории за 140 млн евро

«Горожане» завершают сделку по Андерсону

27 июня 2026, 05:02 |
767
0
Манчестер Сити оформит самый дорогой трансфер в истории за 140 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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«Манчестер Сити» приблизился к оформлению одного из самых дорогих трансферов летнего межсезонья. Английский клуб вступил в финальную стадию переговоров о переходе полузащитника «Ноттингем Форест» Элиота Андерсона, сумма сделки может достичь 140 миллионов евро.

По информации британских СМИ, «горожане» уже согласовали с 23-летним футболистом долгосрочный контракт до 2031 года.

Переговоры между клубами продолжаются, однако в Англии сообщают, что «Ноттингему» становится всё сложнее удержать своего лидера. Ранее клуб отклонял предложения, но нынешняя сумма заставила руководство изменить позицию.

Таким образом, Андерсон станет самым дорогим трансфером в истории «горожан» и превзойдёт переход Джека Грилиша за 117,5 млн евро.

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трансферы Ноттингем Форест Манчестер Сити трансферы АПЛ Эллиот Андерсон
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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