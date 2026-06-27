Манчестер Сити оформит самый дорогой трансфер в истории за 140 млн евро
«Горожане» завершают сделку по Андерсону
«Манчестер Сити» приблизился к оформлению одного из самых дорогих трансферов летнего межсезонья. Английский клуб вступил в финальную стадию переговоров о переходе полузащитника «Ноттингем Форест» Элиота Андерсона, сумма сделки может достичь 140 миллионов евро.
По информации британских СМИ, «горожане» уже согласовали с 23-летним футболистом долгосрочный контракт до 2031 года.
Переговоры между клубами продолжаются, однако в Англии сообщают, что «Ноттингему» становится всё сложнее удержать своего лидера. Ранее клуб отклонял предложения, но нынешняя сумма заставила руководство изменить позицию.
Таким образом, Андерсон станет самым дорогим трансфером в истории «горожан» и превзойдёт переход Джека Грилиша за 117,5 млн евро.
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