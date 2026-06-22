Чемпионат мира22 июня 2026, 21:37 | Обновлено 22 июня 2026, 21:38
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Пока без Украины. Лионель Месси забивал в ворота 42 сборных
Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми мячами
22 июня 2026, 21:37 | Обновлено 22 июня 2026, 21:38
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Сборная Австрии стала 42-й сборной, в ворота которой забил Лионель Месси.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026.
Теперь в активе Месси 121 гол, забитый за сборную Аргентины.
Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (121)
- 11 – Боливия
- 7 – Эквадор, Венесуэла
- 6 – Уругвай
- 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир
- 4 – Мексика, Панама
- 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
- 2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия
- 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Австрия
Голы Лионеля Месси за карьеру (915)
- 672 – Барселона
- 121 – сборная Аргентины
- 90 – Интер Майами
- 32 – ПСЖ
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