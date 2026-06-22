Пока без Украины. Лионель Месси забивал в ворота 42 сборных

Теперь в активе Месси 121 гол, забитый за сборную Аргентины.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026.

Сборная Австрии стала 42-й сборной, в ворота которой забил Лионель Месси.

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