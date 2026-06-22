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Чемпионат мира
22 июня 2026, 21:37 | Обновлено 22 июня 2026, 21:38
342
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Пока без Украины. Лионель Месси забивал в ворота 42 сборных

Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми мячами

22 июня 2026, 21:37 | Обновлено 22 июня 2026, 21:38
342
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Пока без Украины. Лионель Месси забивал в ворота 42 сборных
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Австрии стала 42-й сборной, в ворота которой забил Лионель Месси.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026.

Теперь в активе Месси 121 гол, забитый за сборную Аргентины.

Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (121)

  • 11 – Боливия
  • 7 – Эквадор, Венесуэла
  • 6 – Уругвай
  • 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир
  • 4 – Мексика, Панама
  • 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
  • 2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия
  • 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Австрия

Голы Лионеля Месси за карьеру (915)

  • 672 – Барселона
  • 121 – сборная Аргентины
  • 90 – Интер Майами
  • 32 – ПСЖ
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Бог нас миловал. Він за нас. А то б піз...люлей відхопили. Це ж не Данія, з якою не закінчили.
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