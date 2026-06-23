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  4. САРАПИЙ: «Левандовски? Сильный игрок, было прикольно с ним сыграть»
Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2026, 12:18 |
139
0

САРАПИЙ: «Левандовски? Сильный игрок, было прикольно с ним сыграть»

Эдуард вспомнил о противостоянии со звездным поляком

23 июня 2026, 12:18 |
139
0
САРАПИЙ: «Левандовски? Сильный игрок, было прикольно с ним сыграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий
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Защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий рассказал, как играл против нападающего сборной Польши Роберта Левандовски.

В товарищеском матче украинцы обыграли поляков (2:0). Левандовски отыграл в этом матче 45 минут и результативными действиями не отличился.

– Как тебе противостояние с Левандовски? Есть ли у него ещё силы?

– Да, конечно, есть, просто так в «Барселоне» люди не играют, поэтому я считаю, что он сейчас тоже перейдёт в топ-клуб. Но это довольно сильный игрок, было круто с ним сыграть.

– С Польшей получился классный матч, с Данией сложный. Совершенно другой уровень соперника?

– Да, разные соперники, разный стиль игры. Дания была более агрессивной, поэтому нам с ней было сложно.

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Роберт Левандовски Эдуард Сарапий сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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