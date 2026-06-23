САРАПИЙ: «Левандовски? Сильный игрок, было прикольно с ним сыграть»

Защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий рассказал, как играл против нападающего сборной Польши Роберта Левандовски.

В товарищеском матче украинцы обыграли поляков (2:0). Левандовски отыграл в этом матче 45 минут и результативными действиями не отличился.

– Как тебе противостояние с Левандовски? Есть ли у него ещё силы?

– Да, конечно, есть, просто так в «Барселоне» люди не играют, поэтому я считаю, что он сейчас тоже перейдёт в топ-клуб. Но это довольно сильный игрок, было круто с ним сыграть.

– С Польшей получился классный матч, с Данией – сложный. Совершенно другой уровень соперника?

– Да, разные соперники, разный стиль игры. Дания была более агрессивной, поэтому нам с ней было сложно.