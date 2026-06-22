33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал 33-й пенальти в своей карьере.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Австрии.

Интересным фактом является то, что 3 из этих 33 незабитых одиннадцатиметровых ударов пришлись на матчи чемпионатов мира: 2018 – Исландия, 2022 – Польша, 2026 – Австрия.

Соперники, в матчах против которых Лионель Месси не реализовал пенальти (33)