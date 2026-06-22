Чемпионат мира22 июня 2026, 20:40 | Обновлено 22 июня 2026, 20:51
150
0
33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти
Три из них пришлись на поединки чемпионатов мира
22 июня 2026, 20:40 | Обновлено 22 июня 2026, 20:51
150
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал 33-й пенальти в своей карьере.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Австрии.
Интересным фактом является то, что 3 из этих 33 незабитых одиннадцатиметровых ударов пришлись на матчи чемпионатов мира: 2018 – Исландия, 2022 – Польша, 2026 – Австрия.
Соперники, в матчах против которых Лионель Месси не реализовал пенальти (33)
- 2026, Чемпионат мира, Австрия
- 2025, МЛС, Шарлотт
- 2022, Чемпионат мира, Польша
- 2022, Лига чемпионов, Реал
- 2021, Ла Лига, Валенсия
- 2021, Лига чемпионов, ПСЖ
- 2020, Ла Лига, Валенсия
- 2019, Товарищеский матч, Бразилия
- 2019, Ла Лига, Вальядолид
- 2018, Чемпионат мира, Исландия
- 2018, Кубок Испании, Эспаньол
- 2017, Ла Лига, Депортиво
- 2017, Ла Лига, Алавес
- 2017, Ла Лига, Эйбар
- 2016, Ла Лига, Хетафе
- 2016, Ла Лига, Сельта
- 2015, Ла Лига, Леванте
- 2015, Ла Лига, Атлетик
- 2015, Лига чемпионов, Манчестер Сити
- 2015, Кубок Испании, Атлетико
- 2014, Товарищеский матч, Бразилия
- 2014, Ла Лига, Леванте
- 2014, Ла Лига, Бетис
- 2013, Суперкубок Испании, Атлетико.
- 2012, Товарищеский матч, Германия
- 2012, Лига чемпионов, Челси
- 2012, Кубок Испании, Валенсия
- 2011, Ла Лига, Севилья
- 2011, Кубок Испании, Бетис
- 2010, Лига чемпионов, Панатинаикос
- 2009, Ла Лига, Рекреативо
- 2008, Кубок Испании, Бенидорм
- 2008, Кубок Испании, Вильярреал
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2026, 05:02 0
Известный в прошлом футболист отреагировал на последние события
Футбол | 22 июня 2026, 00:02 39
Яцык и Брагару принесли существенные деньги киевскому клубу
Футбол | 22.06.2026, 10:22
Футбол | 22.06.2026, 17:49
Футбол | 22.06.2026, 13:21
Комментарии 0
Популярные новости
21.06.2026, 10:58 1
22.06.2026, 10:38 5
21.06.2026, 11:22 14
20.06.2026, 23:15 5
20.06.2026, 19:41 5
21.06.2026, 08:02
21.06.2026, 10:15 11