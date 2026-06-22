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Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:40 | Обновлено 22 июня 2026, 20:51
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33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти

Три из них пришлись на поединки чемпионатов мира

22 июня 2026, 20:40 | Обновлено 22 июня 2026, 20:51
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0
33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал 33-й пенальти в своей карьере.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Австрии.

Интересным фактом является то, что 3 из этих 33 незабитых одиннадцатиметровых ударов пришлись на матчи чемпионатов мира: 2018 – Исландия, 2022 – Польша, 2026 – Австрия.

Соперники, в матчах против которых Лионель Месси не реализовал пенальти (33)

  • 2026, Чемпионат мира, Австрия
  • 2025, МЛС, Шарлотт
  • 2022, Чемпионат мира, Польша
  • 2022, Лига чемпионов, Реал
  • 2021, Ла Лига, Валенсия
  • 2021, Лига чемпионов, ПСЖ
  • 2020, Ла Лига, Валенсия
  • 2019, Товарищеский матч, Бразилия
  • 2019, Ла Лига, Вальядолид
  • 2018, Чемпионат мира, Исландия
  • 2018, Кубок Испании, Эспаньол
  • 2017, Ла Лига, Депортиво
  • 2017, Ла Лига, Алавес
  • 2017, Ла Лига, Эйбар
  • 2016, Ла Лига, Хетафе
  • 2016, Ла Лига, Сельта
  • 2015, Ла Лига, Леванте
  • 2015, Ла Лига, Атлетик
  • 2015, Лига чемпионов, Манчестер Сити
  • 2015, Кубок Испании, Атлетико
  • 2014, Товарищеский матч, Бразилия
  • 2014, Ла Лига, Леванте
  • 2014, Ла Лига, Бетис
  • 2013, Суперкубок Испании, Атлетико.
  • 2012, Товарищеский матч, Германия
  • 2012, Лига чемпионов, Челси
  • 2012, Кубок Испании, Валенсия
  • 2011, Ла Лига, Севилья
  • 2011, Кубок Испании, Бетис
  • 2010, Лига чемпионов, Панатинаикос
  • 2009, Ла Лига, Рекреативо
  • 2008, Кубок Испании, Бенидорм
  • 2008, Кубок Испании, Вильярреал
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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