Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а сколько голов у Роналду?
Аргентинец забил 18-й гол на турнире
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси установил новое историческое достижение на чемпионатах мира.
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии 38-летний нападающий отличился двумя забитым мячами, которые стали для него 17-м 18-м на мундиалях. Таким образом, аргентинец единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира.
Для установления рекорда Месси понадобилось 28 матчей на чемпионатах мира. Ранее он сравнялся с легендарным немецким нападающим Мирославом Клозе, оформив хет-трик в поединке против Алжира, а теперь обогнал его.
В то же время главный многолетний конкурент аргентинца Криштиану Роналду значительно отстает по этому показателю: португалец провел на чемпионатах мира 23 матча и забил 8 мячей.
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