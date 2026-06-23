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  4. Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а сколько голов у Роналду?
Чемпионат мира
23 июня 2026, 00:22 | Обновлено 23 июня 2026, 00:49
591
0

Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а сколько голов у Роналду?

Аргентинец забил 18-й гол на турнире

23 июня 2026, 00:22 | Обновлено 23 июня 2026, 00:49
591
0
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а сколько голов у Роналду?
British GQ. Лионель Месси и Криштиану Роналду
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси установил новое историческое достижение на чемпионатах мира.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии 38-летний нападающий отличился двумя забитым мячами, которые стали для него 17-м 18-м на мундиалях. Таким образом, аргентинец единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира.

Для установления рекорда Месси понадобилось 28 матчей на чемпионатах мира. Ранее он сравнялся с легендарным немецким нападающим Мирославом Клозе, оформив хет-трик в поединке против Алжира, а теперь обогнал его.

В то же время главный многолетний конкурент аргентинца Криштиану Роналду значительно отстает по этому показателю: португалец провел на чемпионатах мира 23 матча и забил 8 мячей.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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