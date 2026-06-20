ТЕН ХАГ: «Роналду? У всего бывает пик и спад»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о перспективах Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на ЧМ-2026.

Для 41-летнего нападающего нынешний чемпионат мира станет уже шестым в карьере. На старте турнира Роналду показал себя неоднозначно. Португалия не смогла обыграть ДР Конго, а сам лидер команды не отличился голевыми действиями.

«Форма элитных игроков неизбежно ухудшается – это естественный закон соревновательного спорта. В конце концов, всё достигает пика и угасает. Мне интересно, чего Роналду ещё может достичь на этом ЧМ. Я считаю, что у него ещё есть возможности в таком турнире, поскольку интенсивность отличается от Премьер-лиги или Лиги чемпионов. Поэтому я по-прежнему думаю, что он способен повлиять на ход игры в определённых ситуациях. Сможет ли команда добиться успеха с ним? Конечно, все надеются, что он наконец выиграет крупный международный турнир», — сказал тен Хаг.

Роналду никогда раньше не выигрывал чемпионат мира. Наивысшим достижением в сборной Португалии для него стала победа на Евро-2016.

В «Манчестер Юнайтед» Криштиану работал с тен Хагом. Он открыто критиковал нидерландца, из-за чего клуб досрочно расторг с ним контракт.