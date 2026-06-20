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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне эта команда никогда не нравилась»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 13:17 |
656
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне эта команда никогда не нравилась»

Бывший форвард киевского «Динамо» оценил матчи сборных Испании и Португалии на ЧМ-2026

20 июня 2026, 13:17 |
656
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне эта команда никогда не нравилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Кабо-Верде
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Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский поделился впечатлениями после игры сборной Испании, сенсационно сыгравшей вничью в противостоянии с Кабо-Верде (0:0):

«Мне очень понравилась история вратаря Кабо-Верде Возиньи. Ему 40 лет, а он вытащил матч против испанцев. До начала игры у него было меньше 20 тысяч подписчиков, а после стало 13,9 миллионов. Это какая-то фантастика!

За Испанию я не переживаю вообще, мне эта команда никогда не нравилась. Больше волнуюсь за Португалию. Я подробно смотрел их игру с ДР Конго.

Первый тайм наблюдал сугубо за Кришем (Роналду – прим) и скажу, что Месси гораздо интереснее начал этот мундиаль, с этим не поспоришь», – признался Милевский.

Во втором туре группы H испанская сборная попытается добиться первой победы на мундиале в противостоянии с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде встретится с командой Уругвая.

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Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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