Шаман из Ганы проклял Гарри Кейна накануне матча ЧМ-2026
Нана Кваку Бонсам пообещал не дать англичанину забить гол в ворота его команды
Накануне матча группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Ганы известный ганский знахарь и шаман Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на главного бомбардира и лидера «Трех львов» – Гарри Кейна.
«Я не желаю ему серьёзной травмы. Достаточно того, чтобы он не играл против моей страны. Я сделаю всё возможное, чтобы Гана извлекла из этого выгоду», – пояснил Бонсам.
Шаман напомнил, что ранее ему уже удавалось добиться результата, накладывая проклятия на известных людей. На ЧМ-2014 он проклял нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Тогда у того действительно были проблемы с коленом, однако это не помешало ему в итоге забить решающий гол в матче с Ганой (2:1).
Матч Англия – Гана состоится во вторник, 22 июня. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.
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