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  4. Шаман из Ганы проклял Гарри Кейна накануне матча ЧМ-2026
Чемпионат мира
22 июня 2026, 19:01 | Обновлено 22 июня 2026, 19:05
207
0

Шаман из Ганы проклял Гарри Кейна накануне матча ЧМ-2026

Нана Кваку Бонсам пообещал не дать англичанину забить гол в ворота его команды

22 июня 2026, 19:01 | Обновлено 22 июня 2026, 19:05
207
0
Шаман из Ганы проклял Гарри Кейна накануне матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Накануне матча группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Ганы известный ганский знахарь и шаман Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на главного бомбардира и лидера «Трех львов» – Гарри Кейна.

«Я не желаю ему серьёзной травмы. Достаточно того, чтобы он не играл против моей страны. Я сделаю всё возможное, чтобы Гана извлекла из этого выгоду», – пояснил Бонсам.

Шаман напомнил, что ранее ему уже удавалось добиться результата, накладывая проклятия на известных людей. На ЧМ-2014 он проклял нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Тогда у того действительно были проблемы с коленом, однако это не помешало ему в итоге забить решающий гол в матче с Ганой (2:1).

Матч Англия – Гана состоится во вторник, 22 июня. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: Goal.com
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