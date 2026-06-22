Шаман из Ганы проклял Гарри Кейна накануне матча ЧМ-2026

Накануне матча группового этапа ЧМ-2026 между сборными Англии и Ганы известный ганский знахарь и шаман Нана Кваку Бонсам наложил проклятие на главного бомбардира и лидера «Трех львов» – Гарри Кейна.

«Я не желаю ему серьёзной травмы. Достаточно того, чтобы он не играл против моей страны. Я сделаю всё возможное, чтобы Гана извлекла из этого выгоду», – пояснил Бонсам.

Шаман напомнил, что ранее ему уже удавалось добиться результата, накладывая проклятия на известных людей. На ЧМ-2014 он проклял нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Тогда у того действительно были проблемы с коленом, однако это не помешало ему в итоге забить решающий гол в матче с Ганой (2:1).

Матч Англия – Гана состоится во вторник, 22 июня. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.