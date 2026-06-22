Звезда сборной Германии пропустит остаток ЧМ из-за травмы
Травма Шлоттербека оказалась слишком серьёзной
26-летний защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сможет помочь своей национальной команде на ЧМ-2026.
Футболист получил травму в матче с Кот-д’Ивуаром (2:1). Сообщается, что дополнительное обследование выявило у игрока серьёзную травму левой стопы. На восстановление уйдёт несколько недель.
В прошлом сезоне Шлоттербек сыграл 37 матчей за «Боруссию Д», отличившись пятью голами и двумя голевыми передачами. СМИ периодически сообщают о значительном интересе к нему со стороны мадридского «Реала».
После двух туров группового этапа сборная Германии с шестью очками лидирует в группе Е. Следующий матч бундестим сыграет против Эквадора 25 июня.
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