Звезда сборной Германии пропустит остаток ЧМ из-за травмы

26-летний защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сможет помочь своей национальной команде на ЧМ-2026.

Футболист получил травму в матче с Кот-д’Ивуаром (2:1). Сообщается, что дополнительное обследование выявило у игрока серьёзную травму левой стопы. На восстановление уйдёт несколько недель.

В прошлом сезоне Шлоттербек сыграл 37 матчей за «Боруссию Д», отличившись пятью голами и двумя голевыми передачами. СМИ периодически сообщают о значительном интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

После двух туров группового этапа сборная Германии с шестью очками лидирует в группе Е. Следующий матч бундестим сыграет против Эквадора 25 июня.