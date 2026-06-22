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Чемпионат мира
22 июня 2026, 15:22 | Обновлено 22 июня 2026, 16:02
908
0

Звезда сборной Германии пропустит остаток ЧМ из-за травмы

Травма Шлоттербека оказалась слишком серьёзной

22 июня 2026, 15:22 | Обновлено 22 июня 2026, 16:02
908
0
Звезда сборной Германии пропустит остаток ЧМ из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек
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26-летний защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сможет помочь своей национальной команде на ЧМ-2026.

Футболист получил травму в матче с Кот-д’Ивуаром (2:1). Сообщается, что дополнительное обследование выявило у игрока серьёзную травму левой стопы. На восстановление уйдёт несколько недель.

В прошлом сезоне Шлоттербек сыграл 37 матчей за «Боруссию Д», отличившись пятью голами и двумя голевыми передачами. СМИ периодически сообщают о значительном интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

После двух туров группового этапа сборная Германии с шестью очками лидирует в группе Е. Следующий матч бундестим сыграет против Эквадора 25 июня.

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Андрей Плыгун Источник: Флориан Плеттенберг
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