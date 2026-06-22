Салах стал одним из самых результативных африканских игроков на ЧМ

Египетский нападающий Мохамед Салах, который в матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии отличился голом и ассистом, вошел в число наиболее результативных африканских футболистов мировых первенств.

В активе египтянина 3 гола и 2 ассиста

2026: Новая Зеландия – гол и ассист

2026: Бельгия – ассист

2018: россия – гол

2018: Саудовская Аравия – гол

Среди всех африканцев в истории чемпионатов мира большее или идентичное количество результативных действий имеют только ганец Асамоа Гьян (6+3), камерунец Роже Милла (5+1) и тунисец Вахби Хазри (3+2).

Африканские футболисты с наибольшим количеством голов и ассистов на чемпионатах мира

6+3 – Асамоа Гьян (Гана)

5+1 – Роже Милла (Камерун)

3+2 – Вахби Хазри (Тунис)

3+2 – Мохамед Салах (Египет)