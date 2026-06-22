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Чемпионат мира
22 июня 2026, 14:44 | Обновлено 22 июня 2026, 14:45
318
0

Салах стал одним из самых результативных африканских игроков на ЧМ

В активе египтянина 3 гола и 2 результативные передачи

22 июня 2026, 14:44 | Обновлено 22 июня 2026, 14:45
318
0
Салах стал одним из самых результативных африканских игроков на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Египетский нападающий Мохамед Салах, который в матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии отличился голом и ассистом, вошел в число наиболее результативных африканских футболистов мировых первенств.

В активе египтянина 3 гола и 2 ассиста

  • 2026: Новая Зеландия – гол и ассист
  • 2026: Бельгия – ассист
  • 2018: россия – гол
  • 2018: Саудовская Аравия – гол

Среди всех африканцев в истории чемпионатов мира большее или идентичное количество результативных действий имеют только ганец Асамоа Гьян (6+3), камерунец Роже Милла (5+1) и тунисец Вахби Хазри (3+2).

Африканские футболисты с наибольшим количеством голов и ассистов на чемпионатах мира

  • 6+3 – Асамоа Гьян (Гана)
  • 5+1 – Роже Милла (Камерун)
  • 3+2 – Вахби Хазри (Тунис)
  • 3+2 – Мохамед Салах (Египет)
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мохамед Салах статистика сборная Египта по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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