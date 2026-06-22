Салах стал одним из самых результативных африканских игроков на ЧМ
В активе египтянина 3 гола и 2 результативные передачи
Египетский нападающий Мохамед Салах, который в матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии отличился голом и ассистом, вошел в число наиболее результативных африканских футболистов мировых первенств.
В активе египтянина 3 гола и 2 ассиста
- 2026: Новая Зеландия – гол и ассист
- 2026: Бельгия – ассист
- 2018: россия – гол
- 2018: Саудовская Аравия – гол
Среди всех африканцев в истории чемпионатов мира большее или идентичное количество результативных действий имеют только ганец Асамоа Гьян (6+3), камерунец Роже Милла (5+1) и тунисец Вахби Хазри (3+2).
Африканские футболисты с наибольшим количеством голов и ассистов на чемпионатах мира
- 6+3 – Асамоа Гьян (Гана)
- 5+1 – Роже Милла (Камерун)
- 3+2 – Вахби Хазри (Тунис)
- 3+2 – Мохамед Салах (Египет)
5 - African players with the most goals and assists combined in FIFA World Cup history:— OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2026
🇬🇭 Asamoah Gyan (6 goals, 3 assists)
🇨🇲 Roger Milla (5 goals, 1 assist)
🇹🇳 Wahbi Khazri (3 goals, 2 assists)
🇪🇬 Mohamed Salah (3 goals, 2 assists)
Legends. pic.twitter.com/vZXjUEZz2Z
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