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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 16:28 | Обновлено 22 июня 2026, 17:03
851
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Уйдет в аренду. ЛНЗ принял неожиданное решение по молодому украинцу

Орест Лепский на некоторое время сменит клуб

22 июня 2026, 16:28 | Обновлено 22 июня 2026, 17:03
851
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Уйдет в аренду. ЛНЗ принял неожиданное решение по молодому украинцу
ФК ЛНЗ. Орест Лепский
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Талантливый украинский полузащитник Орест Лепский действительно уйдет из расположения черкасского ЛНЗ. Об этом сообщили в ТаТоТаке.

Как стало известно Sport.ua, в расположении «фиолетовых» рассчитывают на Ореста, но он действительно покинет расположение серебряного призера УПЛ. Талантливый полузащитник отправится в аренду. Главным претендентом является ФК ЮКСА, выступающий в Первой лиге Украины.

В сезоне 2025/26 Орест был настоящим людером юношеской команды «фиолетовых» (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативные передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.

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Орест Лепский ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ инсайд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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