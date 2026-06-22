Уйдет в аренду. ЛНЗ принял неожиданное решение по молодому украинцу
Орест Лепский на некоторое время сменит клуб
Талантливый украинский полузащитник Орест Лепский действительно уйдет из расположения черкасского ЛНЗ. Об этом сообщили в ТаТоТаке.
Как стало известно Sport.ua, в расположении «фиолетовых» рассчитывают на Ореста, но он действительно покинет расположение серебряного призера УПЛ. Талантливый полузащитник отправится в аренду. Главным претендентом является ФК ЮКСА, выступающий в Первой лиге Украины.
В сезоне 2025/26 Орест был настоящим людером юношеской команды «фиолетовых» (U-19). В молодежном первенстве Орест провел 27 матчей, забив 12 голов и отдав 4 результативные передачи.
Контракт 20-летнего полузащитника с черкасским ЛНЗ остается в силе до 30 июня 2030 года. Летом 2025 года Орест Лепский перебрался в ЛНЗ из ровенского Вереса.
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