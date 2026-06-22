Чемпионат мира22 июня 2026, 12:39 |
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Первая победа в истории. Все матчи сборной Египта на чемпионатах мира
Желанная победа была одержана египтянами только на четвертом мундиале
22 июня 2026, 12:39 |
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Сборная Египта, как уже сообщалось ранее, одержала свою первую победу на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии (3:1).
Для того, чтобы одержать первую победу, египтянам понадобилось 4 мировых первенства и 9 матчей.
Также в матче против новозеландцев сборная Египта впервые на мундиалях забила 3 гола в одной игре.
Матчи сборной Египта на чемпионатах мира
- 2026: Новая Зеландия – 3:1
- 2026: Бельгия – 1:1
- 2018: Саудовская Аравия – 1:2
- 2018: россия – 1:3
- 2018: Уругвай – 0:1
- 1990: Англия – 0:1
- 1990: Ирландия – 0:0
- 1990: Нидерланды – 1:1
- 1934: Венгрия – 2:4
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