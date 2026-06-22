Первая победа в истории. Все матчи сборной Египта на чемпионатах мира

Сборная Египта, как уже сообщалось ранее, одержала свою первую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии (3:1).

Для того, чтобы одержать первую победу, египтянам понадобилось 4 мировых первенства и 9 матчей.

Также в матче против новозеландцев сборная Египта впервые на мундиалях забила 3 ​​гола в одной игре.

Матчи сборной Египта на чемпионатах мира