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Чемпионат мира
22 июня 2026, 12:39 |
154
0

Первая победа в истории. Все матчи сборной Египта на чемпионатах мира

Желанная победа была одержана египтянами только на четвертом мундиале

22 июня 2026, 12:39 |
154
0
Первая победа в истории. Все матчи сборной Египта на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта, как уже сообщалось ранее, одержала свою первую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Новой Зеландии (3:1).

Для того, чтобы одержать первую победу, египтянам понадобилось 4 мировых первенства и 9 матчей.

Также в матче против новозеландцев сборная Египта впервые на мундиалях забила 3 ​​гола в одной игре.

Матчи сборной Египта на чемпионатах мира

  • 2026: Новая Зеландия – 3:1
  • 2026: Бельгия – 1:1
  • 2018: Саудовская Аравия – 1:2
  • 2018: россия – 1:3
  • 2018: Уругвай – 0:1
  • 1990: Англия – 0:1
  • 1990: Ирландия – 0:0
  • 1990: Нидерланды – 1:1
  • 1934: Венгрия – 2:4
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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