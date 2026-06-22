Салах вплотную приблизился к рекорду сборной Египта по количеству голов

Мохаммед Салах забил 68-й гол за сборную Египта.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Новой Зеландии.

Теперь Салах лишь на один гол отстает от повторения рекорда египетской сборной, принадлежащего главному тренеру команды Хоссаму Хассану (69).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Египта

69 – Хоссам Хассан

68 – Мохамед Салах

42 – Хассан Эль-Шазли