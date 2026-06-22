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  4. Салах вплотную приблизился к рекорду сборной Египта по количеству голов
Чемпионат мира
22 июня 2026, 12:32 |
188
0

Салах вплотную приблизился к рекорду сборной Египта по количеству голов

Лишь один мяч отделяет нападающего от повторения рекорда главного тренера египетской сборной

22 июня 2026, 12:32 |
188
0
Салах вплотную приблизился к рекорду сборной Египта по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Мохаммед Салах забил 68-й гол за сборную Египта.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Новой Зеландии.

Теперь Салах лишь на один гол отстает от повторения рекорда египетской сборной, принадлежащего главному тренеру команды Хоссаму Хассану (69).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Египта

  • 69 – Хоссам Хассан
  • 68 – Мохамед Салах
  • 42 – Хассан Эль-Шазли
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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