Салах вплотную приблизился к рекорду сборной Египта по количеству голов
Лишь один мяч отделяет нападающего от повторения рекорда главного тренера египетской сборной
Мохаммед Салах забил 68-й гол за сборную Египта.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Новой Зеландии.
Теперь Салах лишь на один гол отстает от повторения рекорда египетской сборной, принадлежащего главному тренеру команды Хоссаму Хассану (69).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Египта
- 69 – Хоссам Хассан
- 68 – Мохамед Салах
- 42 – Хассан Эль-Шазли
Mo Salah is just two goals away from becoming Egypt's outright all-time top scorer 🇪🇬⬆️— BBC Sport (@BBCSport) June 22, 2026
The man in his sights, Hossam Hassan, is his international manager! pic.twitter.com/AoZvzpzCJZ
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