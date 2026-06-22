Чемпионат мира22 июня 2026, 05:42 | Обновлено 22 июня 2026, 07:03
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ВИДЕО. Мохамед Салах забил первый мяч на чемпионате мира 2026
Капитан сборной Египта продемонстрировал мастер-класс
22 июня 2026, 05:42 | Обновлено 22 июня 2026, 07:03
136
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Звездный вингер сборной Египта Мохамед Салах забил первый мяч на чемпионате мира 2026.
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Мохамед промолчал в первом туре против Бельгии, однако сказал свое слово в матче с Новой Зеландией.
Вингер в роли капитана продемонстрировал игрокам, как правильно смещаться с фланга и наносить удары по воротам.
Салах со своей коронной левой ноги вывел Египет вперед на 67-й минуте – 2:1. Автором ассиста стал Мостафа Зико.
ВИДЕО. Мохамед Салах забил первый мяч на чемпионате мира 2026
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