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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 11:26 | Обновлено 22 июня 2026, 12:53
987
0

Черноморец хочет арендовать у Полесья своего воспитанника

После возвращения в УПЛ одесситы ищут возможности для усиления

22 июня 2026, 11:26 | Обновлено 22 июня 2026, 12:53
987
0
Черноморец хочет арендовать у Полесья своего воспитанника
Максим Мельниченко
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После того, как летом «Черноморец» покинул ряд опытных игроков, главный тренер команды Роман Григорчук обратил внимание на нескольких молодых футболистов из клубов-лидеров УПЛ, у которых пока нет солидной игровой практики.

Среди прочего, из «Шахтера» в тренировочный лагерь «моряков» прибыл 22-летний вингер Олег Пушкарев, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за «Кудровку» (13 матчей, 1 голевая передача).

Кроме того, как стало известно Sport.ua, «Черноморец» хотел бы арендовать у «Полесья» своего воспитанника – 21-летнего опорного полузащитника Максима Мельниченко (4 матча за главную команду житомирского клуба и 10 – за «Полесье-2»).

По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял второе место в Первой лиге и после годовой паузы вернулся в УПЛ.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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