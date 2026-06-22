Черноморец хочет арендовать у Полесья своего воспитанника
После возвращения в УПЛ одесситы ищут возможности для усиления
После того, как летом «Черноморец» покинул ряд опытных игроков, главный тренер команды Роман Григорчук обратил внимание на нескольких молодых футболистов из клубов-лидеров УПЛ, у которых пока нет солидной игровой практики.
Среди прочего, из «Шахтера» в тренировочный лагерь «моряков» прибыл 22-летний вингер Олег Пушкарев, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за «Кудровку» (13 матчей, 1 голевая передача).
Кроме того, как стало известно Sport.ua, «Черноморец» хотел бы арендовать у «Полесья» своего воспитанника – 21-летнего опорного полузащитника Максима Мельниченко (4 матча за главную команду житомирского клуба и 10 – за «Полесье-2»).
По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял второе место в Первой лиге и после годовой паузы вернулся в УПЛ.
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