Черноморец хочет арендовать у Полесья своего воспитанника

После того, как летом «Черноморец» покинул ряд опытных игроков, главный тренер команды Роман Григорчук обратил внимание на нескольких молодых футболистов из клубов-лидеров УПЛ, у которых пока нет солидной игровой практики.

Среди прочего, из «Шахтера» в тренировочный лагерь «моряков» прибыл 22-летний вингер Олег Пушкарев, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за «Кудровку» (13 матчей, 1 голевая передача).

Кроме того, как стало известно Sport.ua, «Черноморец» хотел бы арендовать у «Полесья» своего воспитанника – 21-летнего опорного полузащитника Максима Мельниченко (4 матча за главную команду житомирского клуба и 10 – за «Полесье-2»).

По итогам прошлого сезона «Черноморец» занял второе место в Первой лиге и после годовой паузы вернулся в УПЛ.