Хавбек из Шахтера. Стали известны имена потенциальных новичков Черноморца

Как стало известно Sport.ua, в список новобранцев входили не только игроки, имеющие опыт выступлений в элите, но и представители первой лиги. В частности, из запорожского «Металлурга» был приглашен 24-летний вратарь Назар Байда, а из сумской «Виктории» – 22-летний полузащитник Максим Бойко. Есть в расположении команды и 22-летний полузащитник Олег Пушкарев из «Кудровки» (правами на него владеет донецкий «Шахтер»).

Кроме них, как уже сообщалось, вместе с командой Романа Григорчука тренируются 26-летний Игорь Снурницын, недавно игравший за «Металлист 1925», и 21-летний Сергей Корнийчук из «Полесья».

Ранее сообщалось, что «Черноморец» близок к усилению фланговыми игроками.