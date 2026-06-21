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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 23:51 | Обновлено 21 июня 2026, 23:59
645
0

Хавбек из Шахтера. Стали известны имена потенциальных новичков Черноморца

Одесский «Черноморец» еще до завершения отпуска занимался просмотром потенциальных новичков

21 июня 2026, 23:51 | Обновлено 21 июня 2026, 23:59
645
0
Хавбек из Шахтера. Стали известны имена потенциальных новичков Черноморца
ФК Шахтер. Олег Пушкарев
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Как стало известно Sport.ua, в список новобранцев входили не только игроки, имеющие опыт выступлений в элите, но и представители первой лиги. В частности, из запорожского «Металлурга» был приглашен 24-летний вратарь Назар Байда, а из сумской «Виктории» – 22-летний полузащитник Максим Бойко. Есть в расположении команды и 22-летний полузащитник Олег Пушкарев из «Кудровки» (правами на него владеет донецкий «Шахтер»).

Кроме них, как уже сообщалось, вместе с командой Романа Григорчука тренируются 26-летний Игорь Снурницын, недавно игравший за «Металлист 1925», и 21-летний Сергей Корнийчук из «Полесья».

Ранее сообщалось, что «Черноморец» близок к усилению фланговыми игроками.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Черноморец Одесса Максим Бойко Олег Пушкарев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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