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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 19:24 |
1070
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Черноморец близок к усилению фланговыми игроками

Сергей Корнийчук, Игорь Снурницын и Даниил Алефиренко могут стать игроками «Черноморца»

21 июня 2026, 19:24 |
1070
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Черноморец близок к усилению фланговыми игроками
ФК Черноморец
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«Черноморец» продолжает работу по усилению ростера, а конкретнее – приглашает фланговых игроков.

В сегодняшнем занятии в Совиньоне принимали участие два новичка – левый защитник Сергей Корнийчук, а также его коллега по амплуа Игорь Снурницын.

Согласно договоренности между клубами, 21-летний игрок «Полесья» продолжит карьеру в «Черноморце». Относительно 26-летнего Снурницына, который уже прошел медосмотр, он переедет в Одессу в статусе свободного агента. Экс-футболист «Харькова» может закрыть и позицию левогоного центрального защитника.

Кроме того, одесситы ведут активные переговоры с «Колосом» по поводу вингера Даниила Алефиренко, который уже играл в Одессе и провел там на правах аренды фантастическую весну-2023 (14 матчей, 8 голов). 26-летним универсалом (может сыграть как направо, так и налево) интересовалась также «Александрия», а в последние дни он попал в сферу интересов «Оболони».

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Черноморец Одесса Сергей Корнийчук Даниил Алефиренко Игорь Снурницын чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Харьков Колос Ковалевка
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
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