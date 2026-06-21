Черноморец близок к усилению фланговыми игроками

«Черноморец» продолжает работу по усилению ростера, а конкретнее – приглашает фланговых игроков.

В сегодняшнем занятии в Совиньоне принимали участие два новичка – левый защитник Сергей Корнийчук, а также его коллега по амплуа Игорь Снурницын.

Согласно договоренности между клубами, 21-летний игрок «Полесья» продолжит карьеру в «Черноморце». Относительно 26-летнего Снурницына, который уже прошел медосмотр, он переедет в Одессу в статусе свободного агента. Экс-футболист «Харькова» может закрыть и позицию левогоного центрального защитника.

Кроме того, одесситы ведут активные переговоры с «Колосом» по поводу вингера Даниила Алефиренко, который уже играл в Одессе и провел там на правах аренды фантастическую весну-2023 (14 матчей, 8 голов). 26-летним универсалом (может сыграть как направо, так и налево) интересовалась также «Александрия», а в последние дни он попал в сферу интересов «Оболони».