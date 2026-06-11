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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 10:10 |
1091
0

Полесье планирует попрощаться с украинцем, который не нужен Ротаню

Сергей Корнийчук покинет житомирский клуб и продолжит карьеру в составе одесского «Черноморца»

11 июня 2026, 10:10 |
1091
0
Полесье планирует попрощаться с украинцем, который не нужен Ротаню
ФК Полесье Житомир. Сергей Корнийчук
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Защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины U-21 Сергей Корнийчук с высокой вероятностью сменит клуб во время летнего трансферного окна.

Талантливый 21-летний футболист провел последний сезон на правах аренды в составе ровенского «Вереса», где сыграл 13 матчей в Премьер-лиге (без результативных действий).

Срок арендного соглашения истек, о новом стороны договориться не сумели, поэтому защитник должен вернуться в расположение «волков».

Корнийчук не входит в планы главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, поэтому игроку будуть искать новый клуб. Главным претендентом на футболиста считается одесский «Черноморец».

Наставник «моряков» Роман Григорчук намерен арендовать Корнийчука после выхода в Премьер-лигу, так как намерен серьезно усилить команду для борьбы в элитном дивизионе.

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Полесье Житомир Верес Ровно Черноморец Одесса Сергей Корнийчук Руслан Ротань Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Telegram
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