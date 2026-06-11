Полесье планирует попрощаться с украинцем, который не нужен Ротаню

Защитник житомирского «Полесья» и сборной Украины U-21 Сергей Корнийчук с высокой вероятностью сменит клуб во время летнего трансферного окна.

Талантливый 21-летний футболист провел последний сезон на правах аренды в составе ровенского «Вереса», где сыграл 13 матчей в Премьер-лиге (без результативных действий).

Срок арендного соглашения истек, о новом стороны договориться не сумели, поэтому защитник должен вернуться в расположение «волков».

Корнийчук не входит в планы главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, поэтому игроку будуть искать новый клуб. Главным претендентом на футболиста считается одесский «Черноморец».

Наставник «моряков» Роман Григорчук намерен арендовать Корнийчука после выхода в Премьер-лигу, так как намерен серьезно усилить команду для борьбы в элитном дивизионе.