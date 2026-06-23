Шахтер запланировал громкий трансфер в УПЛ и перехватит игрока в Динамо

Донецкий «Шахтер» продолжает изучать варианты усиления центра поля.

Как сообщает ТаТоТаке, «горняки» изучают вероятность трансфера полузащитника «Кривбасса» Андрусва Араухо. По информации источника, активация клаусулы легионера обойдется донецкому клубу примерно на миллион евро дешевле.

Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до июня 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 млн евро.

Интересно, что Араухо также планирует подписать киевское «Динамо».