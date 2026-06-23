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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 08:22 |
1297
0

Шахтер запланировал громкий трансфер в УПЛ и перехватит игрока в Динамо

К чемпиону Украины может присоединиться Араухо

23 июня 2026, 08:22 |
1297
0
Шахтер запланировал громкий трансфер в УПЛ и перехватит игрока в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрусв Араухо
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Донецкий «Шахтер» продолжает изучать варианты усиления центра поля.

Как сообщает ТаТоТаке, «горняки» изучают вероятность трансфера полузащитника «Кривбасса» Андрусва Араухо. По информации источника, активация клаусулы легионера обойдется донецкому клубу примерно на миллион евро дешевле.

Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до июня 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 млн евро.

Интересно, что Араухо также планирует подписать киевское «Динамо».

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Андрусв Араухо трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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