Туран сообщил Караваеву важные новости после ухода из Динамо
На футболиста рассчитывают на правом фланге обороны
Футболист «Шахтера» Александр Караваев уже успел поговорить с главным тренером Ардой Тураном.
– А успел ли ты уже лично познакомиться с главным тренером команды Ардой Тураном? Если да, то какое впечатление он на тебя произвел?
– Ну, разговор был, но очень короткий. Особенно подробно поговорить не удалось. То, что я услышал за короткое время, меня поразило. Уже непосредственно на сборах всё до мельчайших деталей станет понятно: что именно от меня хотят увидеть, какова моя роль, какие надежды на меня возлагают. Для меня это самое главное: когда всё понятно, ставят задачи и объясняют, как их выполнять.
– Ты – универсальный футболист. А где тебя видят в «Шахтере»? На позиции правого защитника, левого защитника, возможно, вингера? Обсуждали ли вы это с Ардой Тураном?
– Ещё не обсуждали. Но из того, что я понял, когда мы вели переговоры, то, конечно же, рассчитывают на меня как на правого защитника.
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