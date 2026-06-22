Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран сообщил Караваеву важные новости после ухода из Динамо
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 00:32 |
362
1

Туран сообщил Караваеву важные новости после ухода из Динамо

На футболиста рассчитывают на правом фланге обороны

22 июня 2026, 00:32 |
362
1 Comments
Туран сообщил Караваеву важные новости после ухода из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Футболист «Шахтера» Александр Караваев уже успел поговорить с главным тренером Ардой Тураном.

– А успел ли ты уже лично познакомиться с главным тренером команды Ардой Тураном? Если да, то какое впечатление он на тебя произвел?

– Ну, разговор был, но очень короткий. Особенно подробно поговорить не удалось. То, что я услышал за короткое время, меня поразило. Уже непосредственно на сборах всё до мельчайших деталей станет понятно: что именно от меня хотят увидеть, какова моя роль, какие надежды на меня возлагают. Для меня это самое главное: когда всё понятно, ставят задачи и объясняют, как их выполнять.

– Ты – универсальный футболист. А где тебя видят в «Шахтере»? На позиции правого защитника, левого защитника, возможно, вингера? Обсуждали ли вы это с Ардой Тураном?

– Ещё не обсуждали. Но из того, что я понял, когда мы вели переговоры, то, конечно же, рассчитывают на меня как на правого защитника.

По теме:
Хавбек из Шахтера. Стали известны имена потенциальных новичков Черноморца
Шаран в межсезонье запланировал провести пять спаррингов
Динамо – третье по количеству поражений в ЛЧ. Шахтер – в двадцатке
Александр Караваев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: Радио Чемпион
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
Теннис | 21 июня 2026, 19:35 5
Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне

В финальном матче квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21 июня 2026, 10:15 9
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала

Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой
Футбол | 21.06.2026, 22:42
Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой
Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21.06.2026, 16:35
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
накуй та нада 
ковиляй обратно в ДК 
нам такі не потрібні
шкура продажна
Ответить
-1
Популярные новости
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 4
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 31
Футбол
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 10
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем